Topkapı Arakiyeci (Takkeci) İbrahim Ağa Camisi

“Takkeci İbrahim Çavuş Camii” ve

“Takyeci Camii” olarak da bilinir.

Arakiyeci İbrahim Ağa tarafından gördüğü bir rüyâ üzerine yaptırdığı rivâyet edilen külliye cami, Topkapı sur dışında, eski Davutpaşa Caddesi ve Topkapı Mezarlığı ile E-5 karayolunun kesiştiği köşede yer almakta­dır. İki sebil, kuyu, hazîre ve sıb­yan mektebi olarak bilinen yapı­dan oluşmaktadır. “Takkeci İbrahim Çavuş Camii” ve “Takyeci Camii” olarak da bilinir. 16. yüz­­yı­lın olağanüstü güzellik­te­ki İz­nik çinileriyle tezyin edi­len ca­minin çinileri Takkeci İbra­him’in gördüğü rüyâya nispetle, asma dalı ve üzüm salkımı, çiçek açmış meyve ağacı ve dalı, nar ve nar çiçeği, gül, lâle, karanfil, menekşe, sümbül, şakayık, gibi meyve ve çiçek motifleri; bunların yanı sıra rûmî, çinbulutu, hatâyî, şemse ve palmet gibi motiflerle bezenmiştir. Mercan kırmızısı, zümrüt yeşili, mavi, kobalt mavisi, koyu lâcivert bu çinilerde en sık kul­lanılan renklerdir. Mihrap du­varının iki köşesindeki panolarda yine camiyi yaptıranın gördüğü rüyâyı hatırlatmak üzere, üzüm salkımları ve asma yaprakları görülür. Ne acıdır ki caminin bu emsâlsiz güzellikteki çinilerinin yarıya yakın kısmı yerinden sökülüp çalınmış, daha sonra yerlerine taklitleri konulmuştur. Sökülen çinilerin kimi yerleri de boştur. Çalınan çiniler yurt dışındaki müzelerde sergilenmektedir.