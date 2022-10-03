Topkapı Arakiyeci (Takkeci) İbrahim Ağa Camisi

“Takkeci İbrahim Çavuş Camii” ve
“Takyeci Camii” olarak da bilinir.
Arakiyeci İbrahim Ağa tarafından gördüğü bir rüyâ üzerine yaptırdığı rivâyet edilen külliye cami, Topkapı sur dışında, eski Davutpaşa Caddesi ve Topkapı Mezarlığı ile E-5 karayolunun kesiştiği köşede yer almaktadır. İki sebil, kuyu, hazîre ve sıbyan mektebi olarak bilinen yapıdan oluşmaktadır. “Takkeci İbrahim Çavuş Camii” ve “Takyeci Camii” olarak da bilinir. 16. yüzyılın olağanüstü güzellikteki İznik çinileriyle tezyin edilen caminin çinileri Takkeci İbrahim’in gördüğü rüyâya nispetle, asma dalı ve üzüm salkımı, çiçek açmış meyve ağacı ve dalı, nar ve nar çiçeği, gül, lâle, karanfil, menekşe, sümbül, şakayık, gibi meyve ve çiçek motifleri; bunların yanı sıra rûmî, çinbulutu, hatâyî, şemse ve palmet gibi motiflerle bezenmiştir. Mercan kırmızısı, zümrüt yeşili, mavi, kobalt mavisi, koyu lâcivert bu çinilerde en sık kullanılan renklerdir. Mihrap duvarının iki köşesindeki panolarda yine camiyi yaptıranın gördüğü rüyâyı hatırlatmak üzere, üzüm salkımları ve asma yaprakları görülür. Ne acıdır ki caminin bu emsâlsiz güzellikteki çinilerinin yarıya yakın kısmı yerinden sökülüp çalınmış, daha sonra yerlerine taklitleri konulmuştur. Sökülen çinilerin kimi yerleri de boştur. Çalınan çiniler yurt dışındaki müzelerde sergilenmektedir.
“Takkeci İbrahim Çavuş Camii” ve
“Takyeci Camii” olarak da bilinir.
Arakiyeci İbrahim Ağa tarafından gördüğü bir rüyâ üzerine yaptırdığı rivâyet edilen külliye cami, Topkapı sur dışında, eski Davutpaşa Caddesi ve Topkapı Mezarlığı ile E-5 karayolunun kesiştiği köşede yer almaktadır. İki sebil, kuyu, hazîre ve sıbyan mektebi olarak bilinen yapıdan oluşmaktadır. “Takkeci İbrahim Çavuş Camii” ve “Takyeci Camii” olarak da bilinir. 16. yüzyılın olağanüstü güzellikteki İznik çinileriyle tezyin edilen caminin çinileri Takkeci İbrahim’in gördüğü rüyâya nispetle, asma dalı ve üzüm salkımı, çiçek açmış meyve ağacı ve dalı, nar ve nar çiçeği, gül, lâle, karanfil, menekşe, sümbül, şakayık, gibi meyve ve çiçek motifleri; bunların yanı sıra rûmî, çinbulutu, hatâyî, şemse ve palmet gibi motiflerle bezenmiştir. Mercan kırmızısı, zümrüt yeşili, mavi, kobalt mavisi, koyu lâcivert bu çinilerde en sık kullanılan renklerdir. Mihrap duvarının iki köşesindeki panolarda yine camiyi yaptıranın gördüğü rüyâyı hatırlatmak üzere, üzüm salkımları ve asma yaprakları görülür. Ne acıdır ki caminin bu emsâlsiz güzellikteki çinilerinin yarıya yakın kısmı yerinden sökülüp çalınmış, daha sonra yerlerine taklitleri konulmuştur. Sökülen çinilerin kimi yerleri de boştur. Çalınan çiniler yurt dışındaki müzelerde sergilenmektedir.