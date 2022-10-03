Rabbanî Bir Tevafuk: Taif’te Bir Köleyle Olan Karşılaşma

Peygamberimiz (sav) amcası Ebu Talib’in vefatından sonra nü­büv­­vetin onuncu yılında, Şaban ayı­nın 27. gecesinde azad­lı kö­le­si Zeyd b. Hârise’yi alıp yürü­ye­rek Taif’e gitti.

Peygamberimizin (sav) Taif’e gitmekten maksadı, Taif eşrafıyla görüşüp konuşarak, onları Allah’a, imana, İslâmiyet’e davet etmek; kavmi olan Kureyş müşriklerine karşı kendisini barındırmalarını, korumalarını, kendisine yardımcı olmalarını istemek idi.

Taifliler Peygamberimizin (sav) teklifini kabul etmediler. Gençlerinin Müslüman olmalarından korktular. Peygamberimize (sav): “Sen hemen yurdumuzdan çık, git! Seni kurtaracak yerlere iltica et!” dediler. Peygamberimizi (sav) en çirkin red ile reddettiler ve alay ettiler.

Taifliler Peygamberimizi (sav) Utbe ve Şeybe b. Rebia’nın Taif’ teki bostanına sığınıncaya kadar takip ettikten ve taşladıktan sonra dönüp gittiler.

Onların ellerinden kurtulduğu zaman, Peygamberimizin (sav) ayaklarından kanlar akıyordu.

Peygamberimiz (sav) sığındığı bostandaki bir asmanın gölgesi altına oturdu. Utbe ve Şeybe b. Rebia, Peygamberimize (sav) yapılanları seyretmekte idiler.

Utbe ve Şeybe b. Rebia, Peygamberimizi (sav) o halde gördükleri zaman, aradaki akrabalık onları Peygamberimize (sav) karşı gayrete getirdi.

Addas adındaki Hristiyan kölelerini yanlarına çağırdılar. Ona:

“Şuradan birkaç salkım üzüm al! Şu tabağın içine koy! Sonra da, onu şu adama götür! Kendisine, ondan yemesini söyle!” dediler.

Addas da öyle yaptı. Üzümü tabakla götürüp önüne koyduktan sonra, Peygamberimize (sav):

“Buyur ye!” dedi.

Peygamberimiz (sav):

Peygamberimiz (sav) amcası Ebu Talib’in vefatından sonra nü­büv­­vetin onuncu yılında, Şaban ayı­nın 27. gecesinde azad­lı kö­le­si Zeyd b. Hârise’yi alıp yürü­ye­rek Taif’e gitti. Peygamberimizin (sav) Taif’e gitmekten maksadı, Taif eşrafıyla görüşüp konuşarak, onları Allah’a, imana, İslâmiyet’e davet etmek; kavmi olan Kureyş müşriklerine karşı kendisini barındırmalarını, korumalarını, kendisine yardımcı olmalarını istemek idi. Taifliler Peygamberimizin (sav) teklifini kabul etmediler. Gençlerinin Müslüman olmalarından korktular. Peygamberimize (sav): “Sen hemen yurdumuzdan çık, git! Seni kurtaracak yerlere iltica et!” dediler. Peygamberimizi (sav) en çirkin red ile reddettiler ve alay ettiler. Taifliler Peygamberimizi (sav) Utbe ve Şeybe b. Rebia’nın Taif’ teki bostanına sığınıncaya kadar takip ettikten ve taşladıktan sonra dönüp gittiler. Onların ellerinden kurtulduğu zaman, Peygamberimizin (sav) ayaklarından kanlar akıyordu. Peygamberimiz (sav) sığındığı bostandaki bir asmanın gölgesi altına oturdu. Utbe ve Şeybe b. Rebia, Peygamberimize (sav) yapılanları seyretmekte idiler. Utbe ve Şeybe b. Rebia, Peygamberimizi (sav) o halde gördükleri zaman, aradaki akrabalık onları Peygamberimize (sav) karşı gayrete getirdi. Addas adındaki Hristiyan kölelerini yanlarına çağırdılar. Ona: “Şuradan birkaç salkım üzüm al! Şu tabağın içine koy! Sonra da, onu şu adama götür! Kendisine, ondan yemesini söyle!” dediler. Addas da öyle yaptı. Üzümü tabakla götürüp önüne koyduktan sonra, Peygamberimize (sav): “Buyur ye!” dedi. Peygamberimiz (sav): Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız. Online Abonelik

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