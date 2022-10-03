Oku!… Kalbine “Değer” Kat!

O risâlenin (Mu’cizât-ı Ahmediyye’nin) mezâyâsını (sözlerinin mehasinini) söylemek lâzım gelse, o risâle kadar bir eser yazmak lâzım geldiğinden, müştak olanları onu bir kere okumasına havâle ediyoruz.

Çıkmadı bahr-i muhabbetden senün gibi güher

İlm ü hikmet kânı sensin yâ Muhammed Mustafâ

Kâinât: Kâtibini tanıtan bir hikmet-nümâ kitap! Okuyabilene…Kâinat: Sâniini tanıtan bir hikmet-nüma saray! Görebilene…

Bir Muallim-i Ekberi bulmak gerek, bir Rehber-i Mutlak’ın ardı sıra gitmek gerek. Ki her kelimesinde her satırında mana yüklü okumalar yapılsın. Baktığında mana-yı harfi göz olsun. Şu âlem sarayı mana kazansın. Hikmetleri, gayeleri, faydaları bilinsin.

Rabbimizi bize isimleriyle ve sıfatlarıyla tanıtan, Âlim ve Hâkim isimlerinin azami tecellisine mazhar olan sensin ya Resulallah!

Vücûdun cümle mevcûdâtı nice câmi’ oldıysa

Dahi ‘ilmün muhît oldı kamusın yâ Resûlallâh