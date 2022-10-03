Namaz Niçin Usandırmaz?

Rabbimizin, karşılığında bize vermeyi vaat ettiği sonsuz cennet hayatının vesilesi olan namaz için günde sadece bir saatimizi ayırmak, sence bizi usandırmalı mıdır? Yoksa “aman Ya Rabbi, ne kadar az verip, karşılığında ne kadar çok kazanıyorum” diyerek aşk ve şevkle bizi namaza daha fazla yönlendirmeli midir?

Dünyayı Sevenler VS Dünyaya Tapanlar

Bir şey almaya karar verdiğimde alternatifleri iki veya üçe indiriyorum bazen, ama en son “şunu alıyorum” demek her zaman çok kolay olmayabiliyor. Birinin bir yönden üstünlüğü, diğerinin de başka bir yönden avantajı olabiliyor. Artık bu karşılaştırma için yapılmış özel siteler bile var; A versus B. Yani A ile B’yi aynı özellikleri yönüyle karşılaştırıyor. A vs B yazarsanız karşınıza çıkar.

Şimdi gelelim asıl mevzumuza; A ve B iki yerleşim yeri, ama hangisini tercih edeceğime karar veremiyorum. Şimdi aynı karşılaştırmayı farklı yönlerden bu iki yerleşim yeri arasında yapalım istiyorum.

Hastalık var mı? Cevap: A’da var, B’de yok.

Sevdiklerinden ayrılık söz konusu mu? A’da evet, B’de hayır.

Yaşlanmak var mı? A’da evet, B’de hayır.

Alacağım lezzet kesintiye uğrar mı? A’da evet, B’de hayır.

Ölüm var mı? A’da evet, B’de hayır.

Haydi buyurun, siz benim yerimde olsanız hangisini tercih ederdiniz? Evet hiç tereddüt etmeden ben de aynen sizler gibi “B”yi tercih ederim. Çünkü B’de hastalık yok, ayrılık yok, yaşlanmak yok, lezzetler kesintiye uğramıyor ve ölüm yok. Ama bunların hepsi A’da var.

Sizce bu A ve B memleketleri nereler? Şöyle bir düşünelim: