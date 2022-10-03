Kardeşlere Sarf Edilen Fena ve Çirkin Sözler Kime Gidiyor?

“Sizi kasemle (yeminle) temin ederim ki: Biriniz bana en büyük bir hakaret yapsa ve şahsımın haysiyetini bütün bütün kırsa, fakat hizmet-i Kur’aniye ve imaniye ve nuriyeden vazgeçmese, ben onu helal ederim, onunla barışırım. Gücenmemeye çalışırım.”

Ölçü: Kardeşler arasında söylenen fena ve çirkin sözlerin muhatabı üstadımızdır.

Risale-i Nur talebeleri arasında beşeriyetin gereği olarak zaman zaman anlaşmazlıklar, hatalı hal ve davranışlar, öfkeyle söylenmiş sözler vs. olabilir. Sevgili Üstadımız kardeşler arasındaki ittifak, muhabbet, uhuvvet, tesanüd ve samimiyetin hatırına dava arkadaşlarının şuursuzca birbirlerine söyledikleri fena ve çirkin sözleri kendi üzerine aldığını ifade ediyor.1

Vicdan sahibi her bir talebe bu noktaya azami dikkat etmeli­dir. Çünkü kardeşimize sarf ettiğimiz fena sözler doğrudan doğruya Üstadımıza yönelmiş oluyor. Kimin vicdanı böyle bir hakarete rıza gösterebilir? Ya da hiçbir vicdan sahibi, üstadımız gibi bir kahraman-ı İslam’a o sözleri sarf edebilir mi? Madem söyle(ye)meyiz. Öy­leyse kardeş­lerimizle aramızda­ki sıkıntıları güzel muamele, af ile mukabele, kemal-i edeple, muhabbet, uhuvvet, merhamet ve şefkatle çözmeye çalışmalıyız. Hele hele sıkıntı yaşadığımız kişi imana, Kur’an’a hizmet eden biri ise bin defa haysiyetimiz de kırılsa dava-yı Kur’aniye hatırına o kardeşimizi affetmeliyiz. Davaya ve dava arkadaşlarımıza asla küsemeyiz. Küsmemeliyiz. Habbeyi kubbe yapıp faturayı davaya/hizmete kesmemeliyiz.