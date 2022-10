Kalbini İhya Eden, Kabrini Âbâd Eder

Kalp ikidir. Biri maddi diğeri manevidir. Kan dolaşımını sağlayan ve çam kozalağı şeklinde olan maddi kalp vücudun merkezidir. Bedenin sıhhatle çalışması onun ayakta olmasına bağlıdır. Manevi kalp ise imanın mahallidir. Manevi hayatın merkezi hükmündedir. Vücudumuzda bulunan kalp sönerse beden ölür. Latife-i Rabbaniye olan manevi kalp sönerse yani iman ile aydınlanmazsa ebedi olarak karanlıkta kalır.

Kalp, Cenab-ı Hakk’ın insanın ruhuna taktığı ilahi bir cevher, Rabbani bir latifedir. Kâinat bir ağaç ise meyvesi insandır, çekirdeği ise insanın kalbidir. Yani kalp, kâinat ağacını içine alan bir harita ve fihriste hükmündedir. Kâinatta bulunan ilahi isimler ve sıfatlar ve o sıfatların tecellileri, nakışları küçük bir surette insan kalbinde Allah’ın bir lütfu olarak görünmektedir. Evet, kalp sonsuz hakikatlerin mazharı ve Allah’ın aydınlattığı, parlattığı en güzel ve en geniş aynasıdır. Kalp bütün duyguların şahı ve efendisidir.

***

Kalp bir komutana benzer. Akıl, ruh, sır, nefis, hayal gibi her bir latife ve hasse kalbin emrinde çalışan birer asker hükmündedir. Kalp emrindeki askerleri başıboş bırakırsa askerler dağılır, ordu tarumar olur. Vücutta ihtilal olur. Mesela; akıl, her söze kulak kesilir, peşinden gider. Her şüpheyi kalbe davet eder. Mahall-i iman olan kalbe adavet eder. Hayal, her hoşuna gidenin meftunu olur. Gittiği yerden ayağı pis gelir. Atık ve necis maddeleri beraberinde getirir. Kalbin zarafetini incitir. Nefis keyfine göre hareket eder. Ve hakeza… Kalp muntazam ve müstakim olursa asker de istikamette olur. Asayiş berkemal olur. Akıl hariçten aldığı malumatı kalbin projektörüyle aydınlatır. Hayal itaate memur, nefis ittibaa mecbur olur. İnsan da saadet ve huzur bulur.