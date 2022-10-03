İş Hayatı ve Aile Huzuru

Bir yandan iş hayatımızı sürdürürken diğer yandan da aile huzurunu ıskalamamak gerekir.

Bu yazımızda iş-aile dengesini kurmak ve muhafaza edebilmek konusunu iki başlık halinde mütalaa etmeden evvel, bir girizgâh yapalım.

“Önce iş mi gelir; aile mi?” di­ye sorsam, “Elbette ki; aile!” der insanların birçoğu.

Peki, işi yoluna koymadan aile hayatı nasıl yürüyecek? Onun yürümesi de neredeyse imkân­sız. O zaman, bir denge politikası gütmek gerekecek. Yani ne iş için aile ihmale gelir; ne de iş hayatına, ailesi için kimsenin bütün bütün boş verme lüksü var.

Hele 85 milyona dayanmış nü­fusun 79 milyonu, il ve ilçe merkezlerinde yaşamakta olan ülkemizde, maişet derdi öyle kenarından tutularak çözülecek gibi gözükmüyor.

Bir de son zamanlardaki enflasyon, iş derdini fazlaca öne çıkarmakta.

Bir yandan iş hayatımızı sürdürürken diğer yandan da aile huzurunu ıskalamamak gerekir. Bu yazımızda iş-aile dengesini kurmak ve muhafaza edebilmek konusunu iki başlık halinde mütalaa etmeden evvel, bir girizgâh yapalım. “Önce iş mi gelir; aile mi?” di­ye sorsam, “Elbette ki; aile!” der insanların birçoğu. Peki, işi yoluna koymadan aile hayatı nasıl yürüyecek? Onun yürümesi de neredeyse imkân­sız. O zaman, bir denge politikası gütmek gerekecek. Yani ne iş için aile ihmale gelir; ne de iş hayatına, ailesi için kimsenin bütün bütün boş verme lüksü var. Hele 85 milyona dayanmış nü­fusun 79 milyonu, il ve ilçe merkezlerinde yaşamakta olan ülkemizde, maişet derdi öyle kenarından tutularak çözülecek gibi gözükmüyor. Bir de son zamanlardaki enflasyon, iş derdini fazlaca öne çıkarmakta. Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız. Online Abonelik

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