En Bahtiyar Odur ki…

“Ve saîd (bahtiyar) olanlara gelince, artık (onlar ise) Cennettedirler; gökler ve yer durdukça orada ebedî olarak kalıcıdırlar; ancak Rabbinin dilediği müstesna! (Bu) asla kesilmeyip devam eden bir lütuftur.”

(Hud Suresi, 108)

“Bahtiyar kimse odur ki, fitnelerin kol gezdiği dönemde fitnelerden uzak durur.”

(Hadis-i Şerif, Ebu Davud, Sünen)

Bundan seksen-doksan sene evveldi. Gözünde ne Cennet sevdası ne de Cehennem korkusu olan bahtiyar bir Üstad vardı. Çağlar öncesinden işittiği “Ümmeti! Ümmeti!” nida­ları ile çizmişti yolunu. Tek derdi üm­metin iman selameti idi. Kur’an’dan alarak ilhamı helaket ve felaket asrının idrakine söyletmek istedi İslam’ı. Yazdı­ğı manevi reçetelerle herkese şifa sundu. En müzmin hastalıklar onunla yok oldu. Kalbi ve akli marazlar bir bir son buldu. Nurlu yoluna girenler hep bahtiyar oldu.

Bahtiyarlığın en güzel tarifini bu ahir zamanda o yaptı. Önüne, birinde hayat sahiplerinin en bedbahtı diğerinde ise en bahtiyarı olacağı iki acayip yol açılan insana neşrettiği hakikatlerle bahtiyarlık yolunu anlattı. Kâinat sahibinin en sevgili ve en makbul kulunun kendisi olduğunu fark ettirdi. Hayat lezzetinde serçe kuşuna yetişemezken, bütün hayvanat üstünde, kâinatın en seçkin ve bahtiyar bir misafiri insan olduğunu gösterdi.

Şimdi o sevgili Üstadı dinleye­lim, kaleminden dökülen haki­katlere beraberce bir bakalım. Bakalım ki biz de bahtiyar olalım yahut bahtiyar kalalım! Zira en karanlık gecelerden daha karanlık geceler bize isabet etmiş. Bid’a ve dalaletlerin her yanı istila ettiği bir zaman diliminde bu dünyaya gelmişiz. İmanı elde tutmanın kor bir ateşi elde tutmaya denk geldiği bir asırda bulmuşuz kendimizi.

Mademki bu asırda insan hak ettiği değerden mahrum bırakılmış, düşünen yahut konuşan hayvan derecesine düşürülmüş o vakit en evvel, 2. Şua Risalesi’ndeki şu ifadeler bize serlevha olsun:

“Ve saîd (bahtiyar) olanlara gelince, artık (onlar ise) Cennettedirler; gökler ve yer durdukça orada ebedî olarak kalıcıdırlar; ancak Rabbinin dilediği müstesna! (Bu) asla kesilmeyip devam eden bir lütuftur.”

(Hud Suresi, 108) “Bahtiyar kimse odur ki, fitnelerin kol gezdiği dönemde fitnelerden uzak durur.”

(Hadis-i Şerif, Ebu Davud, Sünen) Bundan seksen-doksan sene evveldi. Gözünde ne Cennet sevdası ne de Cehennem korkusu olan bahtiyar bir Üstad vardı. Çağlar öncesinden işittiği “Ümmeti! Ümmeti!” nida­ları ile çizmişti yolunu. Tek derdi üm­metin iman selameti idi. Kur’an’dan alarak ilhamı helaket ve felaket asrının idrakine söyletmek istedi İslam’ı. Yazdı­ğı manevi reçetelerle herkese şifa sundu. En müzmin hastalıklar onunla yok oldu. Kalbi ve akli marazlar bir bir son buldu. Nurlu yoluna girenler hep bahtiyar oldu. Bahtiyarlığın en güzel tarifini bu ahir zamanda o yaptı. Önüne, birinde hayat sahiplerinin en bedbahtı diğerinde ise en bahtiyarı olacağı iki acayip yol açılan insana neşrettiği hakikatlerle bahtiyarlık yolunu anlattı. Kâinat sahibinin en sevgili ve en makbul kulunun kendisi olduğunu fark ettirdi. Hayat lezzetinde serçe kuşuna yetişemezken, bütün hayvanat üstünde, kâinatın en seçkin ve bahtiyar bir misafiri insan olduğunu gösterdi. Şimdi o sevgili Üstadı dinleye­lim, kaleminden dökülen haki­katlere beraberce bir bakalım. Bakalım ki biz de bahtiyar olalım yahut bahtiyar kalalım! Zira en karanlık gecelerden daha karanlık geceler bize isabet etmiş. Bid’a ve dalaletlerin her yanı istila ettiği bir zaman diliminde bu dünyaya gelmişiz. İmanı elde tutmanın kor bir ateşi elde tutmaya denk geldiği bir asırda bulmuşuz kendimizi. Mademki bu asırda insan hak ettiği değerden mahrum bırakılmış, düşünen yahut konuşan hayvan derecesine düşürülmüş o vakit en evvel, 2. Şua Risalesi’ndeki şu ifadeler bize serlevha olsun: Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız. Online Abonelik

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