Dünya Artık Dikdörtgen

Herkesin şahsi hayatı onun için bir âlemdir, der

Üstad Bediüzzaman hazretleri; elhak doğrudur. Kişinin içinde bulunduğu âlem ve hayata bakış açısı da dünyanın ne olduğu ile ilgili değerlendirmelerin merkezinde yer alır. Zaman içinde edipler, hikmet sahibi insanlar dünyanın mahiyeti hakkında şiirler söylemiş, kitaplar kaleme almışlar.

Kutadgu Bilig’de Yüknekli Edip Ahmet dünyayı vefasız, dönek huylu ve edalı bir kocakarıya benzetir. Divan şiirinin üstatlarından Bâki için dünya sıkıntı, elem ve dert sarayıdır. İmar edilemeyecek kadar harap, belanın yağmur gibi yağdığı viran ve köhne bir saraydır. Başka bir şiirinde Bâki dünyayı gerçekte dumanlı bir ateş ama görüntüde güzel, süslü, kubbeli bir köşke benzetir. Şeyhî için bir devdir dünya, herkesin ondan cefasını çektiği belalı bir dev.

Şeyh Galib, Fuzuli, Yahya… liste uzar gider.

İşin edebî yönü bu şekildeyken bilim adamları da Dünya’nın şekline dair uzun yıllar tartışmışlar. Her ne kadar bugün milyonlarca insan Dünya’nın hala düz olduğunu savunsa da (Brezilya’da yaklaşık 11 milyon kişi Dünya’nın düz olduğuna inanıyor.) bilim adamları Dünya’nın elips şeklinde olduğunu tespit etmişler, bu uğurda kan ve ter dökmüşler. Bugün geldiğimiz noktada Dünya artık ne düz ne yuvarlak ne de geoid…