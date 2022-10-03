Cuma Hutbesinin Hatırlattıkları

Bir kimse, Allah Teâlâ emrettiği için çalışır, rızkını helal yoldan ararsa, ezelde belli olan rızkına kavuşur. Bu rızık, ona bereketli olur. Helal rızkını aramak noktasındaki çalışmaları için de sevap kazanır. Eğer rızkını Allah’ın yasak ettiği yerlerde ararsa, yine ezelde ayrılmış olan o belli rızka kavuşur. Fakat bu rızık ona hayırsız, bereketsiz olur. Rızkına kavuşmak için kazandığı günahlar da onu felaketlere sürükler.

Rabbimiz, herkesin rızkını ezel­de takdir etmiş, ayırmıştır. Rızk değişmez, azalıp çoğalmaz. Kimse kimsenin rızkını yiye­mez. İnsan, rızkını aradığı gibi, rızık da sahibini arar. Çok fakir­ler vardır ki, zenginlerden daha iyi, daha mutlu yaşar. Allah kendisinden korkanlara, dinine sarılanlara, ummadıkları yer­den rızık gönderir. Onları hesap­sızca rızıklandırır.

Rab­bimiz, “Allah’ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah’ın yasaklarından sakının.”1 diye emrediyor.

Peygamber Efendimiz (sav) de şöyle buyuruyor: “Dürüst ve gü­venilir tüccar, peygamberler, sıddîklar ve şehitlerle beraberdir.”2

“Rezzâk” olan Rabbimiz, kullarına sayısız nimetler bahşetmiştir. Helal ve temiz rızkın peşinde koşmayı, haramlardan ise sakınmayı emretmiştir. Helalinden kazanmak için emek sarf etmeyi, alın teri dökmeyi öğütlemiştir. Nitekim Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Rızkınızı Allah katında arayın, O’na kulluk edin, O’na şükredin; sonunda O’na döndürüleceksiniz.”3

Bir kimse, Allah Teâlâ emrettiği için çalışır, rızkını helal yoldan ararsa, ezelde belli olan rızkına kavuşur. Bu rızık, ona bereketli olur. Helal rızkını aramak noktasındaki çalışmaları için de sevap kazanır. Eğer rızkını Allah’ın yasak ettiği yerlerde ararsa, yine ezelde ayrılmış olan o belli rızka kavuşur. Fakat bu rızık ona hayırsız, bereketsiz olur. Rızkına kavuşmak için kazandığı günahlar da onu felaketlere sürükler. Rabbimiz, herkesin rızkını ezel­de takdir etmiş, ayırmıştır. Rızk değişmez, azalıp çoğalmaz. Kimse kimsenin rızkını yiye­mez. İnsan, rızkını aradığı gibi, rızık da sahibini arar. Çok fakir­ler vardır ki, zenginlerden daha iyi, daha mutlu yaşar. Allah kendisinden korkanlara, dinine sarılanlara, ummadıkları yer­den rızık gönderir. Onları hesap­sızca rızıklandırır. Rab­bimiz, “Allah’ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah’ın yasaklarından sakının.”1 diye emrediyor. Peygamber Efendimiz (sav) de şöyle buyuruyor: “Dürüst ve gü­venilir tüccar, peygamberler, sıddîklar ve şehitlerle beraberdir.”2 “Rezzâk” olan Rabbimiz, kullarına sayısız nimetler bahşetmiştir. Helal ve temiz rızkın peşinde koşmayı, haramlardan ise sakınmayı emretmiştir. Helalinden kazanmak için emek sarf etmeyi, alın teri dökmeyi öğütlemiştir. Nitekim Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Rızkınızı Allah katında arayın, O’na kulluk edin, O’na şükredin; sonunda O’na döndürüleceksiniz.”3 Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız. Online Abonelik

Abone Girişi

Basılı Abonelik ve Dergiler