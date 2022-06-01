Yalı Camileri

İstanbul, bir Peygamber müjdesi şehirdir. Coğrafi konumunun kendisine kattığı değerden belki de daha fazlasını gözleri kamaştıran bir gerdanlığa benzeyen muhteşem Boğaziçi’nin doğal güzelliğiyle kazanmıştır.
İstanbul bir kubbeler ve minareler şehridir. Fetihten sonra İstanbul, Osmanlı medeniyetinin rûhuyla yeniden şekillenmeye başlamış, her noktasına bu şehrin artık bir Türk-İslâm şehri olduğunu anlatan mühür hüviyetinde muhteşem eserler inşa edilmiştir.
İstanbul, bir Peygamber müjdesi şehirdir. Coğrafi konumunun kendisine kattığı değerden belki de daha fazlasını gözleri kamaştıran bir gerdanlığa benzeyen muhteşem Boğaziçi’nin doğal güzelliğiyle kazanmıştır.
İstanbul bir kubbeler ve minareler şehridir. Fetihten sonra İstanbul, Osmanlı medeniyetinin rûhuyla yeniden şekillenmeye başlamış, her noktasına bu şehrin artık bir Türk-İslâm şehri olduğunu anlatan mühür hüviyetinde muhteşem eserler inşa edilmiştir.