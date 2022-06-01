Yalı Camileri

187. Sayı Kültür ve Medeniyet
Mustafa Yılmaz Yorumlar Kapalı

İstanbul, bir Peygamber müjdesi şehirdir. Coğrafi konumunun kendisine kattığı değerden belki de daha fazlasını gözleri kamaştıran bir gerdanlığa benzeyen muhteşem Boğaziçi’nin doğal güzelliğiyle kazanmıştır.

İstanbul bir kubbeler ve mina­reler şehridir. Fetihten sonra İstanbul, Osmanlı medeni­ye­ti­nin rûhuyla yeniden şekil­len­meye başlamış, her nokta­sına bu şehrin artık bir Türk-İslâm şehri olduğunu anlatan mühür hüviyetinde muhteşem eser­­ler inşa edilmiştir.

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İstanbul, bir Peygamber müjdesi şehirdir. Coğrafi konumunun kendisine kattığı değerden belki de daha fazlasını gözleri kamaştıran bir gerdanlığa benzeyen muhteşem Boğaziçi’nin doğal güzelliğiyle kazanmıştır.

İstanbul bir kubbeler ve mina­reler şehridir. Fetihten sonra İstanbul, Osmanlı medeni­ye­ti­nin rûhuyla yeniden şekil­len­meye başlamış, her nokta­sına bu şehrin artık bir Türk-İslâm şehri olduğunu anlatan mühür hüviyetinde muhteşem eser­­ler inşa edilmiştir.

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