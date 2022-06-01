Ramazan’ın Ardından

Bu Ramazan’da bir taraftan iki yıl aradan sonra cami ve medreselerde teravihlerin başlaması ve 88 yıl sonra Ayasofya Cam-i Kebirinde kılınan ilk teravih namazının sürur ve sevinci varken, bir tarafta ise zalimlerin zulmüyle inleyen Mescid-i Aksa’da namaz kılmak isteyen Müslümanlara yapılan zulümlerin hüzün ve burukluğu vardı. Rabbim Ayasofya’ya bu nimeti ihsan ettiği gibi Mescid-i Aksa’ya da tam ve kâmil bir hürriyeti ihsan eylesin.

Bir ay önce bizlere misafir olan, gündüzlerimizi ve gecelerimizi manevi bir huzurla feyizlendiren Ramazan ayını uğurladık. Her misafirliğin bir sonu olduğu gibi bu faziletli ayın da ayrılma vakti geldi. Kur’an-ı Kerim orucun sayılı günler olduğunu ifade eder. Sayılı günler hızlıca geçip gitti. Zaman algımızı değiştiren, iftarları, teravihleri ve sahurlarıyla bereket getiren bu mübarek günlere tekrar ulaşmak için, eğer ömrümüz varsa, bir yılın geçmesini bekleyeceğiz.

Bu Ramazan’da bir taraftan iki yıl aradan sonra cami ve medreselerde teravihlerin başlaması ve 88 yıl sonra Ayasofya Cam-i Kebirinde kılınan ilk teravih namazının sürur ve sevinci varken, bir tarafta ise zalimlerin zulmüyle inleyen Mescid-i Aksa’da namaz kılmak isteyen Müslümanlara yapılan zulümlerin hüzün ve burukluğu vardı. Rabbim Ayasofya’ya bu nimeti ihsan ettiği gibi Mescid-i Aksa’ya da tam ve kâmil bir hürriyeti ihsan eylesin.

Ramazan-ı şerif ufkumuzu açtı. Oruç, gözümüz ve gönlümüzdeki perdeleri bir bir kaldırdı.

Bu Ramazan’da bir taraftan iki yıl aradan sonra cami ve medreselerde teravihlerin başlaması ve 88 yıl sonra Ayasofya Cam-i Kebirinde kılınan ilk teravih namazının sürur ve sevinci varken, bir tarafta ise zalimlerin zulmüyle inleyen Mescid-i Aksa’da namaz kılmak isteyen Müslümanlara yapılan zulümlerin hüzün ve burukluğu vardı. Rabbim Ayasofya’ya bu nimeti ihsan ettiği gibi Mescid-i Aksa’ya da tam ve kâmil bir hürriyeti ihsan eylesin. Bir ay önce bizlere misafir olan, gündüzlerimizi ve gecelerimizi manevi bir huzurla feyizlendiren Ramazan ayını uğurladık. Her misafirliğin bir sonu olduğu gibi bu faziletli ayın da ayrılma vakti geldi. Kur’an-ı Kerim orucun sayılı günler olduğunu ifade eder. Sayılı günler hızlıca geçip gitti. Zaman algımızı değiştiren, iftarları, teravihleri ve sahurlarıyla bereket getiren bu mübarek günlere tekrar ulaşmak için, eğer ömrümüz varsa, bir yılın geçmesini bekleyeceğiz. Bu Ramazan’da bir taraftan iki yıl aradan sonra cami ve medreselerde teravihlerin başlaması ve 88 yıl sonra Ayasofya Cam-i Kebirinde kılınan ilk teravih namazının sürur ve sevinci varken, bir tarafta ise zalimlerin zulmüyle inleyen Mescid-i Aksa’da namaz kılmak isteyen Müslümanlara yapılan zulümlerin hüzün ve burukluğu vardı. Rabbim Ayasofya’ya bu nimeti ihsan ettiği gibi Mescid-i Aksa’ya da tam ve kâmil bir hürriyeti ihsan eylesin. Ramazan-ı şerif ufkumuzu açtı. Oruç, gözümüz ve gönlümüzdeki perdeleri bir bir kaldırdı. Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız. Online Abonelik

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