Müslüman’ın Optimum Dengesi: İstikamet

Rabbimiz Fussilet suresinde, “Rabbi­miz Allah’tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara me­lek­­ler gelerek: ‘Korkmayın, üzül­­­meyin, size vaad edi­len cen­­netle sevinin. Biz, dün­ya ha­yatında da âhirette de siz­lere dostuz. Esirgeyip ba­­ğış­layan Allah’ın ikrâmı ola­­rak (cennette) canınızın çek­tiği ve dilediğiniz her şey sizin­dir’ derler.” buyurmaktadır.

İstikamet, Müslüman bir insanın neredeyse tüm davranışlarında Allah’ın (cc) rızasına odaklı, ifrat ve tefrite düşmeden yaşamasıdır. Her hayırlı ameli kemale ulaştıran manevi enerji, istikamet vasıtasıyla vücut bulur. Hayırlı amellerin kişinin karakterine bir şekil kazandırması da istikamet ile mümkündür. Kişinin niyet ettiği her güzel ameli âhir ve akıbette semeredar bir meyve-i cennet yapacak olan istikamettir. Kulun Rabbine yönelik amellerindeki sadakat ve ihlası o ameldeki istikameti ile kaimdir. Allah’a (cc) iman etmiş olan bir insanın şehadetini tespit ve vikaye eden ancak istikamettir. Alemlerin rabbi olan Allah’a (cc) yapılan duaların kabule karin olmasına vesile olan istikamettir. Her hakiki haslet gibi imanın da tüm neticelerini geçer akçe kılıp onları hakikat olmakla şereflendiren yine istikamettir.

Süfyan b. Abdullah (ra) dedi ki: “Ey Allah’ın Resulü, İslam’a dair bana öyle bir söz söyle ki bu hususta senden başka kimseye soru sormayayım.” Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Allah’a iman ettim de, sonra da dosdoğru ol.”1 Gerek Kur’an-ı Kerim gerekse iki cihan güneşi sevgili peygamberimiz (sav), imanın bir kurtuluşa vesile olması ile ilgili öğretilerinde her zaman “istikamet” kavramına işaret etmişlerdir. Süfyan b. Abdullah (ra)’ın sorusuna dikkatli bir şekilde nazar edilmesi gerekmektedir. Allah Resulünden (sav) talep ettiği bilgiyi nitelerken, bana öyle bir şey söyle ki bir daha kimseden bir şey öğrenmek ve kimseye bir şeyler sormak durumunda kalmayayım, demiştir. Bu nite­leme aslında, alt metin olarak, ‘Bana kurtuluşun, bana İslam’ın ve bana imanın şifresini söyler misin?’ demektir. Yani tabiri caizse işimizi gücümüzü bırakıp kafa kafaya verip tüm gayretimiz ile bu kudsî rehberliğin tüm sırlarını idrak etmeye emek harcamalıyız. Çünkü bu tavsiye, belki de dinimizin tüm rehberliğinin veri tabanını oluşturmaktadır.