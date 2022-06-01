Manevi Cihad Her Zaman Maddi Cihaddan Daha Büyük ve Efdaldir (2)

“Risale-i Nur, söndürmek için üflendikçe parlayan bir nurdur. Onu mağlup edebilmek için kâinatı elinde tutacak bir kuvvet lazımdır.”

Ölçü: Maddi cihadın tesiri mahdut ve cüz’î, manevi cihadın tesiri ise nâ-mahdut ve küllîdir.

Manevi cihadı, maddi cihattan üstün kılan sebeplerden biri de neticeler noktasındaki azim farktır. Maddi cihatta eğer muvaffak olunursa sadece küfrün meydan-ı harbe çıkmış ordusunu mağlup etmiş olursunuz. Küfür ordusunu mağlup etmekle umum ehl-i küfrü mağlup etmiş sayılmazsınız. Galibiyetiniz sadece o harp ile sınırlıdır. Manevi cihatta ise küfre karşı galibiyet umum zamanlara ve mekanlara şamildir. Bu gerçeği anlatmak için şöyle bir misal verebiliriz: Kurtuluş savaşında, Yunan ordusunu mağlup edip düşmanı yurdumuzdan kovduk. Bu galibiyet sadece Yunan ordusunun harp sahasındaki ordusu ile sınırlıdır. Bu galibiyetle İngiltere, ABD, İtalya, Rusya vs. devletlerin ordusunu yenmiş sayılmayız.

“Risale-i Nur, söndürmek için üflendikçe parlayan bir nurdur. Onu mağlup edebilmek için kâinatı elinde tutacak bir kuvvet lazımdır.” Ölçü: Maddi cihadın tesiri mahdut ve cüz’î, manevi cihadın tesiri ise nâ-mahdut ve küllîdir. Manevi cihadı, maddi cihattan üstün kılan sebeplerden biri de neticeler noktasındaki azim farktır. Maddi cihatta eğer muvaffak olunursa sadece küfrün meydan-ı harbe çıkmış ordusunu mağlup etmiş olursunuz. Küfür ordusunu mağlup etmekle umum ehl-i küfrü mağlup etmiş sayılmazsınız. Galibiyetiniz sadece o harp ile sınırlıdır. Manevi cihatta ise küfre karşı galibiyet umum zamanlara ve mekanlara şamildir. Bu gerçeği anlatmak için şöyle bir misal verebiliriz: Kurtuluş savaşında, Yunan ordusunu mağlup edip düşmanı yurdumuzdan kovduk. Bu galibiyet sadece Yunan ordusunun harp sahasındaki ordusu ile sınırlıdır. Bu galibiyetle İngiltere, ABD, İtalya, Rusya vs. devletlerin ordusunu yenmiş sayılmayız. Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız. Online Abonelik

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