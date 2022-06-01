Kalabalıklığın Korkunç Yalnızlığı

Kalabalıklarda yapayalnız nice insanlar var kim bilir? Kim bilir, belki bizler de yalnızlık acısıyla kıvranıyoruz da görenimiz yoktur. Lütfen birbirimizi fark edelim! Birbirimizi kalabalıklığın korkunç yalnızlığına mahkûm etmeyelim…

Hikâye edilir ki, birisi Türkçe öğrenmek için geldiği Türkiye’de eğitimini tamamladıktan sonra memleketine dönmek için havaalanına gelir. Orada birisine “Servis aracı gitti mi?” diye sorunca, bizim vatandaş da ıslık çalarak elini sallar. Adam anlamaz ve kendi kendine, öğrenecek daha ne çok şey varmış, der.

Emojilerden önce girdi bunlar hayatımıza ve çok özel bir yeri vardır iletişim dilimizde. Bir lokantada yapılan el hareketine göre ya çay gelir ya da hesap mesela. Çok klas şeylerdir…