Hz. Ali, Hz. Mevlâna, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hz. Eserlerine neden (ب) ile başlamıştır?

Bazı kelimeler vardır, ilaç gibidir; onlara ara sıra ihtiyaç duyarız. Bazıları ekmek gibi, su gibidir; ki onlara her gün ihtiyaç duyarız. Bazıları ise hava gibidir; o kelimelere her an ihtiyacımız vardır:

Kelime-i tevhid ve besmele-i şerif gibi…

Besmele-i şerif günlük hayatımızda en çok istimal ettiğimiz/etmemiz gereken dua mahiyetindeki ayetlerden biri hatta birincisidir. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle “Bismillah her hayrın başıdır.”

Peki, her gün onlarca, yüzlerce defa okuduğumuz besmele-i şerifin anlamını ve muhtevi olduğu sırları ne kadar biliyoruz? Onun manasına ne kadar vâkıfız?

Bu yazı vesilesiyle besmelenin mana denizinden su içip ona olan vukufiyetimizi bir nebze arttırabilirsek imanımızın ve marifetimizin inkişafına vesile olur ümidindeyiz.

Bütün Peygamberlere İnen Ayet: Besmele

Besmele-i şerif bütün peygamberlerin ümmetlerine tavsiye et­ti­ği bir ayettir. Numune olarak Kur’an’dan iki misal verelim:

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız. Online Abonelik

