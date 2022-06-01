Hakiki Mü’min Sıfatı: İstikamet “Değer”i

187. Sayı İtikad
İbrahim Sarıtaş Yorumlar Kapalı

İstikâmet bir selâmet râhdır
Doğrunun yardımcısı Allah’tır

Tabii ki selamet râhı…

Allah nereye çıkacağı bilinmez yollardan muhafaza buyursun. Misafirhanenin sahibi hayat yolumuzu iman nuruyla tenvir eylesin. Eylesin ki hem misafirhanenin hem misafirin hakikati ayan beyan olsun. Misafirhane sahibinin rızası tahsil edilsin. Mezkûr yola istikametle revan olunsun.

Peki, bu râhın müstakim rehberi?

Ekmelü’l-Halk (asm), Eşref-i Mahlukat (asm)!

Sebeb-i İstikametimiz… Rehber-i İstikametimiz… Hace-i İstikametimiz…

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İstikâmet bir selâmet râhdır
Doğrunun yardımcısı Allah’tır

Tabii ki selamet râhı…

Allah nereye çıkacağı bilinmez yollardan muhafaza buyursun. Misafirhanenin sahibi hayat yolumuzu iman nuruyla tenvir eylesin. Eylesin ki hem misafirhanenin hem misafirin hakikati ayan beyan olsun. Misafirhane sahibinin rızası tahsil edilsin. Mezkûr yola istikametle revan olunsun.

Peki, bu râhın müstakim rehberi?

Ekmelü’l-Halk (asm), Eşref-i Mahlukat (asm)!

Sebeb-i İstikametimiz… Rehber-i İstikametimiz… Hace-i İstikametimiz…

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