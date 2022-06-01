“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!”

Çok sarsıcı, içinde derin mesaj­lar barındıran,

belagati çok yük­sek bir ayet-i kerime:

“Emro­lun­­duğun gibi, dosdoğru ol!”

İlk nefis sahibi Azazil, za­­man ölçüsünü bilemeyeceğimiz uzun bir süre boyunca, hep yük­­sel­­miş; rivayetlere göre se­ma­­vat­ta Cenab-ı Hakk’a secde et­me­dik yer bırakmamış.

Hatta, dört büyük melekle (as) yârenlik edecek bir seviyeye bile ulaşmış.

Peki, bir nefis sahibi, nasıl olmuş da bu kadar yükselebilmiş?

Alimler derler ki; “Çünkü, Rabbimiz, o zamana kadar onun ağırına gidecek hiçbir şey istememiş.” Yani Hz. Adem’i (as) yaratıp, onun üstünlüğünü kabul etmesini isteyinceye kadar, sanki onu imtihan etmemiş.

Demek ki; bütün nefis sahiplerinin büyük imtihanı kazanıp-kaybedeceği düğüm burada!

Yani, Rabbinin isteyip de nefsin kendisine ağır gelen emir veya yasaklarda.

İşte o Azazil, o uzun zamanda tutturduğu istikameti bozunca, olan olmuş ve en aşağılara tepetaklak yuvarlanıvermiş.

Ondan sonra da iblis-i laîn veya şeytan-ı racim olmuş.

Bize gelince,