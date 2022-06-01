Çok sarsıcı, içinde derin mesajlar barındıran,
belagati çok yüksek bir ayet-i kerime:
“Emrolunduğun gibi, dosdoğru ol!”
İlk nefis sahibi Azazil, zaman ölçüsünü bilemeyeceğimiz uzun bir süre boyunca, hep yükselmiş; rivayetlere göre semavatta Cenab-ı Hakk’a secde etmedik yer bırakmamış.
Hatta, dört büyük melekle (as) yârenlik edecek bir seviyeye bile ulaşmış.
Peki, bir nefis sahibi, nasıl olmuş da bu kadar yükselebilmiş?
Alimler derler ki; “Çünkü, Rabbimiz, o zamana kadar onun ağırına gidecek hiçbir şey istememiş.” Yani Hz. Adem’i (as) yaratıp, onun üstünlüğünü kabul etmesini isteyinceye kadar, sanki onu imtihan etmemiş.
Demek ki; bütün nefis sahiplerinin büyük imtihanı kazanıp-kaybedeceği düğüm burada!
Yani, Rabbinin isteyip de nefsin kendisine ağır gelen emir veya yasaklarda.
İşte o Azazil, o uzun zamanda tutturduğu istikameti bozunca, olan olmuş ve en aşağılara tepetaklak yuvarlanıvermiş.
Ondan sonra da iblis-i laîn veya şeytan-ı racim olmuş.
Bize gelince,
Çok sarsıcı, içinde derin mesajlar barındıran,
belagati çok yüksek bir ayet-i kerime:
“Emrolunduğun gibi, dosdoğru ol!”
İlk nefis sahibi Azazil, zaman ölçüsünü bilemeyeceğimiz uzun bir süre boyunca, hep yükselmiş; rivayetlere göre semavatta Cenab-ı Hakk’a secde etmedik yer bırakmamış.
Hatta, dört büyük melekle (as) yârenlik edecek bir seviyeye bile ulaşmış.
Peki, bir nefis sahibi, nasıl olmuş da bu kadar yükselebilmiş?
Alimler derler ki; “Çünkü, Rabbimiz, o zamana kadar onun ağırına gidecek hiçbir şey istememiş.” Yani Hz. Adem’i (as) yaratıp, onun üstünlüğünü kabul etmesini isteyinceye kadar, sanki onu imtihan etmemiş.
Demek ki; bütün nefis sahiplerinin büyük imtihanı kazanıp-kaybedeceği düğüm burada!
Yani, Rabbinin isteyip de nefsin kendisine ağır gelen emir veya yasaklarda.
İşte o Azazil, o uzun zamanda tutturduğu istikameti bozunca, olan olmuş ve en aşağılara tepetaklak yuvarlanıvermiş.
Ondan sonra da iblis-i laîn veya şeytan-ı racim olmuş.
Bize gelince,