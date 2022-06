Çağın Vebası: Bireysellik

“Aileler küçüldü, aile bağları zayıfladı; komşuluk, akrabalık, arkadaşlık ilişkileri yoğunluk ve önemini kaybetti, ediyor. Değerlerin içi boşaldı. Kalabalıklar içinde yalnızlaşma kaçınılmaz son oldu. Okuması zor olanı yaşar hale geldik hocam! Bize ne oldu? Çözüm ne?” bir arkadaşım günümüz için bu doğru tespitlerde bulundu.

Gerçekten bize ne oldu?

Ve çözüm ne?

Bu sorular hepimizin cevap araması gereken sorular. Sadece sosyologlara, psikologlara bırakılacak konular değil bunlar. Çünkü bu tür sosyal problemler her ailenin, her sülalenin başında. Özellikle fert fert her birimizin her gün yaşadığımız problemler. Konunun farklı yönlerini başka yazılara bırakarak, Öncelikle aileler neden küçülüyor? Bu soru üzerinde biraz duralım.

Öncelikle toplumun tamamını etkileyen kapitalist, küresel, dünyevileşme; böyle bir aile ve toplum yapısını istiyor ve bunu dayatıyor. İnsanları bireyselleştirerek yalnızlaştırıyor. Bireyle­rin özgürleşmesi adı altında aile bağlarını önce zayıflatmaya, sonra da koparmaya çalışı­yor. Özgürleştiğini, bilhassa eko­no­­mik olarak özgürleştiğini dü­­­­şü­­­­nen insanlar, ilk iş olarak aileden uzaklaşmaya başlıyorlar. Bazen bunun gereği olarak mec­buren başka şehirlere git­tikleri gibi, aynı şehirde de olsalar hatta aynı apartmanda da yaşasalar bireysel bir yaşamı tercih ediyorlar.