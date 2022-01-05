Allah’ın insana verdiği pek çok nimetlerden birisi de hayal kuvvetidir. Kalbin hizmetkârı, ruhun sanatkâr bir şairi olan hayal, akıl gibi hafıza gibi batıni bir latifemizdir. Hayal, insan fıtratındaki duygular içinde en hafif ve en serbest olanıdır. İnsan aklen ulaşamadığı yerlere hayal vasıtasıyla ulaşabilir. İnsanın eli kısa, hayalin eli uzundur. Hayal zayıftır ama yatağa mahkûm olan sahibine dünyayı gezdirir. Kıymetsizdir ama dünyanın bir ucunda namaz kılan sahibini bir anda Kâbe-i Muazzama’ya götürür.