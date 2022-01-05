İnanmayanın Kör Gözüne Parmak

Hayat, en büyük gerçeklik ve her şeyi görünür kılan harika bir aynadır. Diğer her şey adeta hayatla beraber gelir. Hayat, varlıklar arasında iletişim ve irtibatın kurulmasına vesile olan bağdır. Bütün hayat sahiplerinin kabiliyet ve özelliklerinin açığa çıkmasına sebeptir. Hayatı gören ve anlayan bir insan, Allah’ın varlık ve birliğini ve diğer isim ve sıfatlarını da anlayabilir.

“O ki hayatı ve ölümü yarattı.” (Mülk, 2)