Arayan Bulur, Bulan Sevinir

Bir gün yanımıza Sascha isimli bir genç gelmişti. Karamsarlığı daha ilk bakışta yüzünden okunuyordu. Tedirgin, huzursuz, mutsuz bir ruh hali ile başladığımız o ilk sohbette siması yavaş yavaş rahatladı, açıldı, üzerindeki o gerginlik gitti. Üç saat sonra yanımızdan gülümseyerek ayrıldı. Sascha, Musa olunca tedirginlik tebessüme döndü.

Dr. Koster yaşadığı bazı problemler dolayısıyla hem bir derece hayata küsmüş hem o karamsarlıkla eski dini hristiyanlığa olan inancını da büsbütün kaybetmişti. Müslüman olduktan sonra halini sorduğumda: “Dün­yada cenneti ya­şı­yorum!” ifa­de­sini kullanır ol­muştu. Çün­kü o da saadeti imanda bul­muş, artık Abdurrah­man Said olmuştu.

Thomas varlıklı bir iş adamıydı. Sonraki görüşmelerimizde itiraf ettiği üzere, kendi hayatını renkli ve eğlenceli bulup iftihar eder, müslümanların hayatını monoton ve sıkıcı zannederek bizlere acıyarak bakarmış. Müslüman olduktan sonra: “Anladım ki asıl neşe ve içhuzur sizde, asıl dert ve keder bizdeymiş. Ama ne yazık ki bunu kimse bilmiyor, ben de İslam’ı öğrendikçe, sizleri tanıdıkça fark ettim” dedi. Çünkü Thomas artık Yasin olmuş, keder huzura dönmüştü.

Harry yaşını sorduğumuzda, müslüman olduğu tarihten itibaren hesab ederek cevap vermişti bir defasında. Öncekini yaşamış saymıyordu. Çünkü o artık bir Ahmed idi…

Raphael her bir iman hakikatini idrak ettikçe içinde nasıl bir ferahlık meydana geldiğini, “Her hakikat kendi karanlık dünyamdan güneşe açılan bir pencere oldu. 4 senedir her dersimizde yeni pencereler açıldı, içimde hiçbir karanlık nokta kalmadı” diyor.