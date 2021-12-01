Zor İmtihan: Evlilik (2)

Ölçü: Risale-i Nurun Hizmeti Zarar Görecekse O Evliliğe İzin Yoktur



Risale-i Nur talebelerinin yapacakları evlilikte en başta dikkat edecekleri husus, bu evliliğin tarafların hizmet hayatını nasıl etkileyeceğidir. Evlenecek çiftlerin hizmetleri evlilik neticesinde zarar görecekse ya da sekteye uğrayacaksa Risale-i Nurun bu evliliğe izni yoktur. Çünkü böyle bir evlilik dünya ve ahirette hüsrana sebep olur. Hizmet cihetindeki kayıplar ahiret hayatını etkilerken, dünyada da tam manasıyla bir imtizaç ve uyum olmayacağı için aile hayatının saadetine olumsuz yansıması olacaktır.

