Sezai Karakoçu Kaybetmis,Kıştadır Âlem

181. sayı Eğitim Kültür ve Medeniyet SAYILAR
Ahmet Hüsrev ÇELİK Yorumlar Kapalı

“Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir” der Hadis-i Şerif’te.
“Mevt idam değil, hiçlik değil, fena değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil (Bediüzzaman)”, “Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil (Yunus Emre)”, “Ölüm güzel şey budur perde ardından haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber (Necip Fazıl)” olduğuna göre, gidenin vatan-ı aslisine gittiği hakikat içerisinde geride kalan âlem kaybeder… Karakoç’u kaybetmiş, kıştadır âlem…

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