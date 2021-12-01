Sezai Karakoçu Kaybetmis,Kıştadır Âlem

“Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir” der Hadis-i Şerif’te.

“Mevt idam değil, hiçlik değil, fena değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil (Bediüzzaman)”, “Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil (Yunus Emre)”, “Ölüm güzel şey budur perde ardından haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber (Necip Fazıl)” olduğuna göre, gidenin vatan-ı aslisine gittiği hakikat içerisinde geride kalan âlem kaybeder… Karakoç’u kaybetmiş, kıştadır âlem…