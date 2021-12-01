Orta Bahar

Kızılderililere atfedilen, bizde de Temel fıkralarında yer bulan bir tabir var: Ağaçlara bakarken ormanı görememek. Haydi buradan hareketle bir meseleye parmak basmış olalım.

Yaşadığımız hayat belirli bir döngüyle hareket etmekle birlikte; dünyanın kendi etrafında dönmesiyle gece-gündüz, güneşin etrafında dönmesiyle de mevsimlerin oluştuğu herkesin malumu. Yoğun geçen gündemler ve iş hayatı mı desek, gaflet mi desek, okuyamamak mı desek bilemedim ya da hepsi birden bu devridaim eden döngüde pek çok şeyi kaçırdığımız, yanlış okuduğumuz ya da farklı değerlendirdiğimiz vakıadır.