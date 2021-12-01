Sular kararır, sema kararır âlem zulmette kalır. Vakit yatsıdır ve insan nura, ışığa, rahmete muhtaçtır. Siyah kefeni giyen hazan mevsiminin yerini artık beyaz kefen almıştır. Ölmüştür artık tüm alem. Kalmamıştır insandan eser. Unutulmuştur herşey. Kapanmıştır artık imtihan kapısı. Bitmiştir artık dünya hayatı. Kahhâr-ı Zülcelal kahretmiştir herşeyi. Batırmış, bitirmiştir koca alemi. Son vermiştir mühlete. İmhal edilenler, zaman tanınanlar için artık vakit tamamen dolmuştur. Karanlıktır, zifiri karanlık… Beyaz kefenin altında titriyor insanlık. Celalin karşısında hayret, korku ve dehşet içinde bekliyor…