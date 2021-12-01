Kış Sıcacık Bir Mektuptur

181. sayı İbadet SAYILAR
ahmet Efendi Yorumlar Kapalı

Dünyayı arzın halifesi için mükemmel bir seyrangâh, bir misafirhane yapan rahmet, an be an yeniler sinema perdelerini. Şaşaa-yı cemalinin cilvesini gösterir. Gün yorulunca gecenin sessizliği ile dinlendirir. Sene yorulunca kış mevsiminin beyaz libası ile örter, bastırır. Her şey bir düzen içinde işler. Celal ve cemal tecellileri dünya ve ukba hakkında birçok mesajlar da getirir akıl sahiplerine. Ve böylece kâinat, okunan bir kitap olur.
Niyâzî-i Mısrî konuyu şu mısra ile özetler:

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