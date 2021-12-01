Efendimiz (sav) kış aylarını mümin için bahar olarak nitelendirmiştir.

Kış aylarının bir özelliği olan gecelerinin uzunluğunu ve gündüzlerinin

kısalığını bir fırsat bilme ve onda bizden beklenen bir davranış olarak

nasıl hareket etmemiz gereğini, Ebu Said el-Hudrî (ra)’tan rivayet

edildiğine göre şöyle buyurmuştur: “Kış, müminin baharıdır.”

Ebu Ya’la’dan (ra) gelen rivayetinde şu ilaveye yer verilmektedir:

“Gecesi uzundur, onu ibadetle ihya eder;

gündüzü kısadır onu da oruçlu geçirir.”