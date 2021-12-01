Efendimiz (sav) kış aylarını mümin için bahar olarak nitelendirmiştir.
Kış aylarının bir özelliği olan gecelerinin uzunluğunu ve gündüzlerinin
kısalığını bir fırsat bilme ve onda bizden beklenen bir davranış olarak
nasıl hareket etmemiz gereğini, Ebu Said el-Hudrî (ra)’tan rivayet
edildiğine göre şöyle buyurmuştur: “Kış, müminin baharıdır.”
Ebu Ya’la’dan (ra) gelen rivayetinde şu ilaveye yer verilmektedir:
“Gecesi uzundur, onu ibadetle ihya eder;
gündüzü kısadır onu da oruçlu geçirir.”
Efendimiz (sav) kış aylarını mümin için bahar olarak nitelendirmiştir.