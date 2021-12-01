“Hangi ekmeği yemeliyiz?” sorusuna ekmeğin hammaddesi olan unun kaynağı olan buğdayla ilgili bilgimiz olursa cevap bulabiliriz. Buğdayın birçok farklı cinsi vardır. Ve biz son yıllarda aslında gerçek buğday yemiyoruz. Gerçek buğday Siyez,

Kavılca, Karakılçık, Kamut, Kavuzlu isimli buğdaylardır.