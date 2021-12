Cevap Bekleyen Sorularım

İnsanın düşüncesini meşgul eden en önemli konulardan birisi şer yani kötülük meselesidir. Tarih boyunca insanlar arasında tartışılmış ve tartışılmaya da devam etmektedir. İnsanlar, hayrın Allah tarafından yaratıldığı konusunda fikir birliğine varırken, şerrin Allah tarafından yaratılması konusunda fikir birliğini temin edememişlerdir.



Etrafımıza baktığımızda birçok musibeti, belaları, hastalıkları, çirkinlikleri, zulümleri, savaşları ve ölümleri görmekteyiz. Ha­yatın yalnızca hayırdan, güzel­likten ve iyiliklerden ibaret olmadığını biliyor ve yaşıyoruz. Hayatı boyunca canı yanmayan, tökezlemeyen, acısı olmayan, yüreği ağzına gelmeyen bir insana rastlamıyoruz. Hayatın yalnız tatlıdan ibaret olmadığını biliyor, acısıyla tatlısıyla karışık bir hayat sürüyoruz. Bu hayatta âdeta hayır-şer, güzel-çirkin, acı-tatlı, doğru-yalan birbirine karışmış gidiyor. Bazen bunlar yan yana, omuz omuza vererek karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı mutluluklar kesintiye uğruyor. İnsanın keyfi kaçıyor. Ağzının tadı bozuluyor. Yaşama aşkı zedeleniyor. Hüzün bulutları, gönle acılar yağdırıyor.



İnsanların canını yakan bu şer meselesi aydınlatılmadığı müddetçe gönlün huzura ermeyeceği anlaşılıyor. Şer nedir? Şerler niçin vardır? Cenabı Hak şerlere niçin müdahale edip engel olmaz? Şerlerin olması insan için zulüm değil mi? Bu kadar şerler varken hayattan zevk almak mümkün müdür? Şerrin ortaya çıkmasında insanın rolü nedir? Şerler olmasaydı ne olurdu? Şerri ortaya çıkaran kimdir? Şer insanlara göre değişir mi? Birine göre şer olan başkasına hayır olur mu? Şerri hangi teraziye göre tartmalıyım? gibi birçok sorunun cevabını insan bulmalıdır ki gönlü, zihni, vicdanı rahat etsin. Herkes bilir ki sorular cevapsız kalamaz. Zira cevapsız kalan sorular, insan zihnini kemiren birer kurt gibi olur.



Önce Doğru Teşhis



Tanımlama, anlam verme, fert ve toplum hayatında son derece önemli bir yere sahiptir. Anlam verme, hayatın tümünü, her anını etkileyecek bir değerdedir. Bir insanın veya toplumun başarısı veya başarısızlığı, mutluluğu veya mutsuzluğu hayata doğru anlamı vermesi ile orantılıdır.



İnsanlar belirsizlikten, bilin­mez­­­lik­­­ten, meç­hullerden hu­zur­­­suz olur. On­ların verdiği ra­­­hat­­­­sız­lık­tan bir an önce kur­tul­­­­­mak ister. Bundan dolayıdır ki meçhul olan şeyleri bili­nir, gö­­rü­nür hale getirmeye ça­lı­şır. Bunun için de her şeye olum­lu veya olumsuz, iyi veya kö­tü bir anlam yükler. İsim takar. Kavram­sallaştırır. On­ları ta­nım­­lar. Bundan dolayıdır ki dün­­ya­da isimsiz hiçbir şeyin ol­ma­­dı­ğını görürsünüz.



İnsan, çocuğunu daha eline almadan ona isim düşünür. Bir kedisi olsa ona önce isim takar. Tanımadığı, bilmediği bir şeyi bildiği bir şeye benzeterek bilinir hale getirir. İşte küçük yaşlarda başlayan bu anlam verme, tanımlama, kavramsallaştırma, belirgin kılma gayreti, hayat boyu insana olumlu yönde destek olduğu gibi insanı zayıf hale de düşürebilir.



Evet, insanın yaşadığı, gördüğü ve işittiği bütün olaylarda kullandığı en büyük sermayesi tanımlama/anlamlandırma/kavramsallaştırma/isim verme/anlam verme becerisidir. Çünkü insan kavramlar sayesinde düşünür. Anlam verme, kavram­sallaştırma görünmeyeni görünür, bilinmeyeni bilinir, soyut olanı somut, gizli olanı aşikâr hale getirir.



Doğru anlam verme, yani hayatı doğru okuma, hayatı ve içindekileri anlamlı kılar. İradeyi besler. Olaylar karşısında direnç verir. Sarsılmaz bir kararlılık ve dirayet temin eder. Yanlış/kötü anlam verme ise iradeyi zayıflatır. Kararsızlığı besler. Cesareti azaltır. Çünkü anlam verme, düşüncenin temel kodları/taşlarıdır. Düşünceler ise tavırlar, davranışlar üzerinde etkilidir. Yani attığımız adımların, takındığımız tavırların, gösterdiğimiz davranışların temelinde olay ve nesnelere yüklediğimiz anlamlar bulunur.



Doğru Tanımlama



Bundan dolayıdır ki öncelikle şer ve musibetlere yüklediğimiz anlamdan işe başlanmalıdır. Çün­kü şer ve musibetlere yüklediğimiz anlam, duracağımız, durduğumuz veya savrulacağımız yeri belirler. İnsanın durduğu yeri bilmesi ise kendisini korumanın en etkili yoludur.



Şerri nasıl tanımladığımız ya hayatın tadına vardıracaktır ya da hayatın tadını kaçıracaktır. Bizi ya ellerini bağlayıp oturan bir insan yapacak ya da her şeyi fırsat görüp azimle çalışan bir varlık kılacaktır. Ya güldürecek ya da ağlatacaktır. Ya sevindirecek ya da hüzne boğacaktır. Ya hadiseler karşısında irademizi bileyecek, keskinleştirecek ya da irademizi çözüp zayıflatacaktır.



Evet, şerri tanımlamada ya iman merkezli ya da varlık, tabi­at, sebep merkezli bir tanım­lama yapılacaktır. Ya Allah hesaba katılarak ya da O’ndan gaflet edilerek şerre bir anlam yüklenecektir. Biz de bu yazımızda şer meselesini iman merkezli yaklaşarak değerlendirmeye çalışacağız.

İman merkezli baktığımızda şer; dünyada kötülenmeye, ahirette ise cezalandırılmaya sebep olan, herkesin kaçındığı, sağduyunun ve doğru karar veren aklın/akl-ı selimin reddettiği çirkin ve kötü şeylere denir. Yani şer denildiğinde;



Kaçınılan,

Sakınılan,

Aklın kötüleyip kabul etmediği,

Bir cezasının olduğu ön plana çıkmaktadır



Öyle ise şer talip olunacak, alınacak, arzulanacak, hevesle istenilecek bir şey değildir.

Bundan dolayıdır ki görünüşe bakıp hüküm veren; nefsine, hevesine ve menfaatine uygun şeylere güzel, diğer şeylere kötü diyen insanların yaptığı yüzeysel ve çıkarcı tanımlar konumuzun dışındadır. Çünkü bu insanlar olay ve nesneleri hakikat, akıl, fikir ve vicdan terazisi ile tartmazlar. Bilakis heveslerinin, arzularının, hırslarının, tutkularının, ihtiraslarının ölçüleriyle değerlendirirler. Hâlbuki insan, nefis ve heveslerinin ölçüsüyle değerlendirme yaptığında hata eder. Etrafımızda bunun örnekleri oldukça çoktur. Mesela çocuklara bakınız. Hevesleriyle hareket ettikleri için olmayacak şeyleri isterler. Zararlı tercihlerde bulunurlar.



Nefis ve hevesle olaylara yaklaşmak, insanları değerlendirmek veya hareket etmek kişiyi yanıltır. Hakikati yansıtmaz. Çünkü hakikate göre değil, kişinin menfaatine göre yapılan bir değerlendirmedir. Şahsî, keyfî bir değerlendirmedir. Ölçüsü, terazisi nefis ve kuru heves olan insan yanılır, yanıltır. Çünkü nefis ve hevesin yapısında meseleyi tahkik etmek, araştırıp düşünmek yoktur. Nefis ve heves işin başını sonunu düşünmez. Yalnızca hazır keyfine, şimdiki zevkine ve lezzetine bakar. İlerisini düşünmez. Olay ve nesneleri araştıran, etraflıca düşünen, işin önüne ardına bakan ise akıldır ve kalptir.



Netice olarak diyebiliriz ki olaylar ve nesneler karşısında insan kendi heves ve arzularını ölçü alacak olursa iş çıkmaza girer. “Bana görelikler” araya girer. Heves ve arzu hakikati yansıtmaz. Öyle ise şerler konusunda ölçümüz, insanın keyfi, zevki, tutkusu, hevesi ve nefsi değildir. Bu konudaki ölçümüz hakikat, akıl ve şeriattır.



Önceliğim



Biz Müslümanlar olaylara Allah merkezli, iman merkezli ba­­kı­­yoruz. Yani hayatta cereyan eden hadiselerin başıboş, te­­sa­­düfi gelişmediğini kabul edi­yo­ruz. İnsanları kendisine hay­ran bırakan böyle mükemmel bir kâinatta, rastgeleliğin ol­ma­yacağına itikat ediyoruz. Olayların bir faili ve varlıkların bir yaratıcısı olduğuna inanıyoruz. Her fiil bir fâili, her eser bir ustayı, her sanat bir sanatkârı, her kitap bir müellifi gösterdiği gibi âlem de kendisini yaratan Allah’ın var ve bir olduğunu sıfatlarıyla birlikte ispat eder, gösterir. Âlem her şeyiyle Allah’a delildir.



Masamıza bırakılan küçük bir not kâğıdının kim tarafından bırakıldığını merak eden, yolda bulduğu bir tek liranın dahi sahibi olduğunu bilen insanın böyle muhteşem bir âlemi sahipsiz tasavvur etmesini doğru bulmuyoruz. Bundan dolayı âlemde fâil-i meçhulün, kendi kendine oluşun, tesadüfiliğin olmadığına inanıyoruz. Öyle ise en evvel âlemlerin rabbi olan Allah’ı bilmek ve tanımaktan işe başlamalıyız.