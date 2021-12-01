Acele Edip Kışta Gelen Adamın Hikâyesi

Küçük bebekleri bile ihtiyarlatacak belalı bir asrın gelip çattığını haber veren bir rüya… Rüyada koca bir dağı parça parça eden bir infilak… Şefkatli ve rikkatli bir anne… Annesine anne şefkati ile seslenen ihtiyar bir çocuk: Ana, anacığım! Korkma, Cenâb-ı Hakk’ın emridir! O Rahîm’dir ve Hakîm’dir.

Ve surları titreten emredici bir nidâ: İ’câz-ı Kur’an’ı beyan et!

