Zor İmtihan:Evlilik

Kur’an hâdimlerinin imtihanları hep çetin olur. Yolları dikenli, meşakkatli olduğu gibi sırat misali kıldan ince kılıçtan keskincedir. Nur talebelerinin hizmet hayatlarındaki en mühim dönüm noktalarından ve en keskin virajlardan biri de evlilik hayatına adım atarken yapacakları tercihtir. Evlilik kararı alırken nelere dikkat etmeli? Evlilik için müstakbel eşte aranılan hususiyetler ne olmalı? Kimlerle evlenilmeli? Hangi gaye için evlenilmeli? Tarzında pek çok sual Tullabu’n-Nur’un zihinlerini meşgul eder. İşte tam da bu sırada o çetin imtihanın içinde kendilerini bulurlar. Çünkü nefsin, şeytanın ve çevrenin baskısı bunaltır hâdim-i Kur’an’ı.