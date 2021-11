Kainattaki Yardımlaşma

Merhaba sevgili bilimci arkadaşlarım.Geçenlerde belgesel izliyordum. Bir timsah ağzını açmış ve öylece bekliyordu. O da ne? Dişlerinin arasındaki yemek kırıntılarını birkaç kuş durmadan yiyordu. Timsah ise bu durumdan pek memnundu. Bu durum oldukça dikkatimi çekmişti. Ben de merak ettim ve bununla ilgili bir araştırma yaptım. Araştırma sonuçlarıma göre meğer kainattaki bütün varlıklar birbirleriyle mükemmel bir yardımlaşma içindeymiş. Şimdi isterseniz bu yardımlaşma örneklerinden birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum.• Kürdan kuşları, gergedan ve benzeri vahşi hayvanların derilerinin üzerindeki bit ve keneleri yiyerek besleniyorlar. Böylece hem bu kuşlar beslenmiş oluyor hem de bu vahşi hayvanların derileri temizlenmiş oluyor. • Dağlar, bütün canlıların ihtiyacı olan suyu, yağan yağışlardan alarak depo ediyorlar. Yeraltı suları, nehirler, dereler ve göller hep bu depo edilen suyla oluşuyor. Canlılar ise bu sularla ihtiyaçlarını gideriyorlar. • Akasya ağaçları karıncalara yuva sağlıyorlar. Böylece karıncalar güvenli bir yuvaya sahip olmakla birlikte akasya ağacını da parazitlerden koruyorlar.• Balıkçıl kuşları, zebraların otlanırken ortaya çıkardığı bitki kökleri ile besleniyorlar. • Bal arılarının bal yapabilmeleri için polene ihtiyaç vardır. Çiçeklerin de üremeleri için polenlerin başka çiçeklere taşınmasına ihtiyaç vardır. Bu durumda arılar çiçeklerden polen toplarken aslında onların taşınmasını da sağlamış oluyorlar. • Güneş, diğer gezegenlerin dağılmamaları için onlara çekim kuvveti uyguluyor. Böylece bütün gezegenler belli bir düzen içinde hareket ediyorlar. • Bazı küçük balıklar balinaların derilerinin üzerindeki tortularla besleniyorlar. Böylece hem balinaların derisi temizlenmiş hem de bu minik balıklar beslenmiş oluyorlar. Sevgili robotik arkadaşlar!Canlı ve cansızlar arasındaki yardımlaşma elbette yukarıdaki örneklerden ibaret değildir. Daha sayamayacağımız kadar pek çok örnekler vardır. Çok küçük bir hücreden en büyük yıldızlara kadar her şey birbiriyle mükemmel bir yardımlaşma içindedir. Bütün bu yardımlaşma sistemini kuran ve yaptıran ise; her şeye merhamet eden, her şeyi bilen ve her şeye kudreti yeten Allah’tır.Görüşmek üzere!…