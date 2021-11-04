Anadolu’nun Kadîm Geleneği Kitâbeler

Uygarlıklar ve medeniyetler be­şiği Anadolu, bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir. Doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan ticaret yollarının kesiştiği stratejik bir kavşak noktasında bulunması ve bereketli toprakları onun her dönemde değerini koruyan bir öneme hâiz olmasını da beraberinde getirmiştir. Bu özelliğinden dolayı Anadolu coğrafyası birçok medeniyete ve uygarlığa ev sahipliği, birçoğuna da köprülük yapmıştır. Yaşadığımız toprakların her köşesinde karşılaşabileceğimiz dünyada eşi ve benzeri bulunmayan tarihî ve kültürel varlıklar bizim en büyük zenginliğimiz ve gelecek nesillere aktarabileceğimiz en değerli kültür hazineleridir.