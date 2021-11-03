Sirkeci Garı

Kültür ve Medeniyet Tarih
Ahmed Said GÜNDÜZ Yorumlar Kapalı

İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı Sirkeci Garı’nın temeli 11 Şubat 1888 günü büyük bir törenle atıldı.
03 Kasım 1890’da hizmete açılan görkemli gar binasının mimarı Alman mimar ve mühendis A. Jasmund’dur. Berlin Üniversitesi mezunu olan Jasmund şark mimarisi konusunda incelemeler yapmak üzere İstanbul’a gelmiş, Sultan II. Abdülhamid’in güvenini kazanarak sarayın danışman mimarı olmuştur. Jasmund, gar binasının projesi hazırlanırken özellikle bir nokta üzerinde durmuştu.

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