Niçin Osmanlıca?

Osmanlının zamanında üç kıtada hükmettiği topraklarda bugün tam 45 tane devlet vardır. Osmanlıca çok kolaydır. Kur’an harflerini biliyor musunuz? O zaman 15 dakikada okumaya başlayabilirsiniz.

Bugün kültürel bir sohbet yapalım istiyorum. Konumuz Osmanlı Türkçesi, diğer bir adıyla Osmanlıca.

“Osmanlıcayı öğrenmek ister misin?” diye birkaç kişiye sormuş, şu cevabı almıştım: “Çok isterim hocam ama önce Arapça ve İngilizceyi halledeceğim sonra Osmanlıca.” Yani aramızda Osmanlıcayı Arapça, İngilizce, Fransızca gibi yabancı bir dil zannedenlerin sayısı az değil. Halbuki Osmanlıca, Türkçedir arkadaşlar, Kur’an harfleriyle yazılan Türkçe. Yani bir yazı dilidir Osmanlıca. Ecdadımızın bin yıl boyunca kullandığı yazısıdır.