Kültür ve Dilin Önemi

Zamanın İngiliz başbakanı İngiliz İmparatoruna şöyle bir soru sormuş: “Sayın haşmetmeab, İngiliz İmparatorluğu ile İngiliz donanması arasında bir tercih durumunda kalsanız, hangisini tercih edersiniz?” imparator hiç düşünmeden “Elbette İngiliz donanması demiş”. Çünkü İngiliz donanması bana yeniden İngiliz imparatorluğunu kazan­dırır. Başkan ikinci soruya geçmiş: “Peki, Britanya adası ile İngiliz donanması arasında tercih durumunda kalsanız neyi tercih edersiniz?” İmparator yine düşünmeden “Elbette Britanya adası” demiş. “Çünkü Britanya adası bana yeniden bir İngiliz donanmasını inşa eder.” Başbakan son sorusunu sormuş: “Peki ya, Britanya adası ile Şekspir arasında bir tercih durumunda kalsanız, hangisini tercih dersiniz?” İmparator “Elbette Şekspir.” demiş. “Çünkü Şekspir bana yeniden bir İngiliz milletini kazandırır.”