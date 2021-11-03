Kelime Değişikliği ve Zihin Değişikliği

Bir kelimeyi başka bir keli­meyle değiştirdiğimiz zaman anlam kaymaları, anlam değişiklikleri olur. Nasıl mı? Okuyalım:

Kızılderili kabilelerinden biri tamamen vejetaryenmiş. Yani sebze ve meyveyle ömür sürerler, et olarak yalnızca balık yerlermiş. Derken bir hadise oluyor; göldeki balıkların nesli tükeniyor ve o yıl sebze de az yetişiyor; kıtlıktan ölen ölene… Dağlarda yaban geyikleri cirit attıkları halde dönüp de bakan olmuyor. Çünkü onların dinince, geyik eti yedirmeye imkân yok. Tıpkı bizim Yeşilaycılar gibi toplanmışlar, düşünüp taşınmışlar, sonra yaban geyiğine bir ad koymuşlar: “Dağ Balığı” O gün bu gün geyikler kapışılıyormuş. Başka hayvanların etine karşı tiksinti ve boykot ise hala devam ediyormuş.1