Harf İnkılabının Neticeleri*

“Kavga başlamadan evvel her cesurun gözüne genç ve süslü bir dilber gibi görünür. Ancak ortaya çıkıp ateşini kusunca çirkin bir kocakarıya döner de artık kimse onu öpüp koklamak istemez.”

İmriü’l-Kays

Harf inkılâbı olup bitince işin bu kadarla kalmayacağı belli olmuştu; zira iş bundan sonra bir dil ve kültür inkılâbına doğru gidiyordu. Hüseyin Rahmi, bugün bile asla kabul edilemeyecek şeyleri o gün söylüyordu: “Kütüphanemde Nef’î de var. Nedim de var. Okuduğum zaman beni hiçbir yere uçurmuyorlar. Daima odamın basık tavanı altında kalıyorum, sıkılıyorum. Çünkü bu şair efendiler ne Arap ne Acem ne Türk…1 Şimdiki ve gelecek nesillerimiz halis Türk dili, Türk hissiyle yazılmamış gayr-i samimi eserleri, kimin olursa olsun, beğenmeye mecbur değildirler ve beğenmemekle de kendi samimi harsımıza (kültür) borçlu olduğumuz hürmeti göstermiş oluruz.”