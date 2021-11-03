Evladımın Yüreğindeki Kahramanlık Cevheri\” Değer”i

180.sayı İnsan Aile ve Çocuk SAYILAR
İbrahim Sarıtaş Yorumlar Kapalı

Kahramanlık
Cevheri/“Değer”i

Kahramanları olan aziz bir milletiz/ümmetiz biz.
Mesela,
Yahudi’nin kalesinin devasa kapısının, bileklerinde küçük bir kalkana dönüştüğü cenk meydanlarının aslanı Hz. Ali kerremallahü veche (Allah yüzünü ak etsin)…
Âlemlere rahmet olan Efendisine yönelen oka en hızlı şekilde başını yetiştiren Ebu Katede (ra)…
“Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi ben size adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın!” nebevi ikazını işitip okçular tepesine mevzilenen Abdullah bin Cübeyir (ra)…
Hem mesela,

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Benzer Yazılar

Edep Yâ Hû!

Edep Yâ Hû!

Ahirete İman ve Ahlak

Ahirete İman ve Ahlak

Şifrenizi mi unuttunuz?