Evladımın Yüreğindeki Kahramanlık Cevheri\” Değer”i

Kahramanlık

Cevheri/“Değer”i

Kahramanları olan aziz bir milletiz/ümmetiz biz.

Mesela,

Yahudi’nin kalesinin devasa kapısının, bileklerinde küçük bir kalkana dönüştüğü cenk meydanlarının aslanı Hz. Ali kerremallahü veche (Allah yüzünü ak etsin)…

Âlemlere rahmet olan Efendisine yönelen oka en hızlı şekilde başını yetiştiren Ebu Katede (ra)…

“Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi ben size adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın!” nebevi ikazını işitip okçular tepesine mevzilenen Abdullah bin Cübeyir (ra)…

Hem mesela,