Eski Kelime Sevgisi 1

Şimdi hepsini unut, stres ile derdini anlat. Anası ölmüş stresli, borcu var ödeyemiyor stresli, tuttuğu takım maçı kaybetmiş stresli, oy verdiği parti muhalefette kalmış stresli, sevgilisi terk etmiş stresli, hava bulutlu…

TRT’ye 2005 yılında güzel şiir okuyor diye çağırdılar. Zuhal isimli bir sunucu hanımefendi kurduğum bir cümlede “stres” demem gerekirken demeyip biraz da düşünerek galiba “hicran” dedim, onu seçtim yani, dikkatini çekti.

Tecrübeli sonucu tabi. Halit Kıvanç’ın sunucusuymuş bunlar. Bana Hayati Bey, “Eski kelimelere karşı bir sevginiz var belli. Batı kökenli kelimelere tepkilisiniz, kullanmak istemediniz, biraz da düşünerek “hicran” dediniz. Böyle bir durum mu var, yani bir tavır mı var?”