Yahudiler Cebrail Aleyhisselama Neden Düşman?

179. sayı İtikad
Mustafa YANKIN Yorumlar Kapalı

Cebrail Aleyhisselam, meleklerin en üstünü, en büyüğü ve Allah’a en yakın olanıdır. Onun için kendisine meleklerin efendisi anlamında “Seyyidü’l-Me­­lâike” denmiştir. Vahyi ge­tir­­mekle görevlidir. Kuran-ı Ke­rim’de Cebrail (as)’e güvenilir anlamına gelen “Ruhu’l-emîn” denilmiştir.
Cebrail Aleyhisselam’ın Diğer İsimleri
Cebrail Aleyhisselam Kur’ân-ı Kerîm’de, “Cibril, Rûhul­ku­düs, Rûhulemîn, Rûh ve Re­sûl” şeklinde beş değişik isimle yad edilir. Ayette şöyle buyrulur: “Onu (Kur’an’ı), senin kalbine uyarıcılardan olasın diye açık bir Arapça ile Rû­hul-emîn indirmiştir.”1

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