Yahudiler Cebrail Aleyhisselama Neden Düşman?

Cebrail Aleyhisselam, meleklerin en üstünü, en büyüğü ve Allah’a en yakın olanıdır. Onun için kendisine meleklerin efendisi anlamında “Seyyidü’l-Me­­lâike” denmiştir. Vahyi ge­tir­­mekle görevlidir. Kuran-ı Ke­rim’de Cebrail (as)’e güvenilir anlamına gelen “Ruhu’l-emîn” denilmiştir.

Cebrail Aleyhisselam’ın Diğer İsimleri

Cebrail Aleyhisselam Kur’ân-ı Kerîm’de, “Cibril, Rûhul­ku­düs, Rûhulemîn, Rûh ve Re­sûl” şeklinde beş değişik isimle yad edilir. Ayette şöyle buyrulur: “Onu (Kur’an’ı), senin kalbine uyarıcılardan olasın diye açık bir Arapça ile Rû­hul-emîn indirmiştir.”1