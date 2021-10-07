Yahudiler Cebrail Aleyhisselama Neden Düşman?

Cebrail Aleyhisselam, meleklerin en üstünü, en büyüğü ve Allah’a en yakın olanıdır. Onun için kendisine meleklerin efendisi anlamında “Seyyidü’l-Melâike” denmiştir. Vahyi getirmekle görevlidir. Kuran-ı Kerim’de Cebrail (as)’e güvenilir anlamına gelen “Ruhu’l-emîn” denilmiştir.
Cebrail Aleyhisselam’ın Diğer İsimleri
Cebrail Aleyhisselam Kur’ân-ı Kerîm’de, “Cibril, Rûhulkudüs, Rûhulemîn, Rûh ve Resûl” şeklinde beş değişik isimle yad edilir. Ayette şöyle buyrulur: “Onu (Kur’an’ı), senin kalbine uyarıcılardan olasın diye açık bir Arapça ile Rûhul-emîn indirmiştir.”1
Cebrail Aleyhisselam, meleklerin en üstünü, en büyüğü ve Allah’a en yakın olanıdır. Onun için kendisine meleklerin efendisi anlamında “Seyyidü’l-Melâike” denmiştir. Vahyi getirmekle görevlidir. Kuran-ı Kerim’de Cebrail (as)’e güvenilir anlamına gelen “Ruhu’l-emîn” denilmiştir.