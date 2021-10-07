Malezya’dan Ertuğrula Mektup

179. sayı İnsan Kültür ve Medeniyet
İrfan Mektebi Yorumlar Kapalı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…
Çok sevgili Ertuğrul!
Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin ve senin gibi tüm inanan kardeşlerimizin üzerine olsun.
Hakkında verilen hükmü duyduk ve çok üzüldük. Bu uzak diyarlardan acı ve kederini bir nebze de olsa paylaşmak için bu satırları yazmak istedik.
Adı güzel, kendi güzel Efendimiz (sav), “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” buyurdu.

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