Her Doğruyu Söylemek Doğru mu?

Her Doğru Her Yerde

Söylenmeli mi?

Dünya nüfusunun artması, iletişimin son derece kolay ve süratli oluşu, sosyal hayatın çok hızlı ve etkileşimli bir hal alması insanlar arasındaki münasebetlerin önemini artırmıştır. Sosyal hayatın içinde bu derece yoğun iletişim ve etkileşim halinde olan insanların ne söyledikleri, kime söyledikleri, neyi söyledikleri, nasıl söyledikleri çok müahimdir. Hayatın hızlı akışı içinde zaman zaman iletişim kazaları da eksik olmuyor. Tecrübelerle sabit olan bir gerçek var ki; o da ağızdan çıkan sözün maddî, manevî ve hukukî anlamda bağlayıcı olmasıdır.