Hayallerinizi Yaşıyorum

(Köye Göçmenin Yaşanan Hikayesi)

Elhamdülillah, hayallerimizi yaşıyoruz. Yumurta ihtiyacımızı kümesimizden, süt ihtiyacımızı ahırımızdan, sebze ihtiyacımızı bahçemizden, meyve ihtiyacımızı dallarımızdan karşılıyoruz. Üretiyoruz, ürettiğimiz ile geçiniyoruz.

Sabah namazının ardından; tes­bihatımı yapıp, güneşin doğ­masını bekliyordum. Ayakları­mın üşümeye başladığını his­settim. Üşümesi normaldi. 1400 rakımda havası serin, suyu soğuk, rüzgârı sert, kışı uzun, yaz mevsimi dahi güneş battıktan sonra insanı üşüten, kışı unutturmayan bir köydü. Pencereden daha yenice doğmuş olan güneşin ışığı önüme düşmüştü. Gün başlıyor, işler beni bekliyordu.