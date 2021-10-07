Garip Bir Yolculuk

Neyi kazandık ki, elimizdekilerle beraber kolayca harcayabiliyoruz kalan zamanı…
Her yolculuğa hazırlanmak için zaman vardır da tek bir yolculuk geldiğinde hazırlanmaya bile vakit vermezler. O vakte dek ne kazandıysan onunla başlar o yolculuk. Ne biriktirdiysek dünyaya dair, kapıya kadar müsaade verirler.
Bir şehir sadece gezilecek görülecek yerleriyle mi bilinir? Hangi gezdiğimiz şehirde, kabristanın nerede olduğunu sorduk?
Neyi kazandık ki, elimizdekilerle beraber kolayca harcayabiliyoruz kalan zamanı…