Garip Bir Yolculuk

Neyi kazandık ki, elimizdekilerle beraber kolayca harcayabiliyoruz kalan zamanı…

Her yolculuğa hazırlanmak için zaman vardır da tek bir yolculuk geldiğinde hazırlanmaya bile vakit vermezler. O vakte dek ne kazandıysan onunla başlar o yolculuk. Ne biriktirdiysek dünyaya dair, kapıya kadar müsaade verirler.

Bir şehir sadece gezilecek görülecek yerleriyle mi bilinir? Hangi gezdiğimiz şehirde, kabristanın nerede olduğunu sorduk?