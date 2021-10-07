Evin de Hayası, Edebi, İffeti Vardır

179. sayı Aile ve Çocuk SAYILAR
Ahmet Akın Yorumlar Kapalı

Bundan 10 yıl önce evimizin içini namahremden koruduğumuzda mahremiyetimiz ihlal edilmezdi. Maalesef günümüzde evimizin içi herkesin telefonunda, sadece evimizin içi de değil, eşimizle yakın anlarımız, yediğimiz, içtiğimiz, ev hali görüntülerimiz, her şeyimiz. Eskiden gündüz tül perdeyi, akşam olunca da güneşliği kapatır, evimizin dışarıdan görünmemesi için iğne ucu kadar açık alan kalmamasına özen gösterirdik, çaba harcardık. Stor ve zebra perdelerin pencerelerimize asılması mahremiyet algımızın sarsılmasına ilk darbeyi vurdu, artık kimseden gizleyecek bir şeyimiz kalmamış gibi.

Yazının devamı abonelere özeldir. Abone olunuz veya giriş yapınız.
Online Abonelik
Abone Girişi
Basılı Abonelik ve Dergiler

Benzer Yazılar

Alemin İncisi, Mahlukatın Birincisi; İnsan

Alemin İncisi, Mahlukatın Birincisi; İnsan

Kör Cesaret

Kör Cesaret

Şifrenizi mi unuttunuz?