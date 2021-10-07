Bir Mektup Bir “Değer”Ağaç De, Ama Geçiverme!

Muhterem Hocam,

Son mektubunuz beni çok mes­rur etti. “İbrahim’ciğim, seninle gül kokulu, gül renkli bir se­ya­hatteyiz.” demişsin. Bilmenizi istiyorum ki bir talebenin gönlüne sürur ve neşe veren en latif hisler, hocasıyla gönül ikliminde bir ve beraber yaptığı seyahatlerde yaşanır. Bazen bir gülümseme bazen meraklı bir sualle mektepte başlayan seyahatimizde vakit ilerledikçe zaman ve mekânın da bir kıymet-i harbiyesi kalmadı. Farklı şehirlerde ikâmet etsen, yirmi yedi koca sene geçse de. Bakmışsın tebessüm ve cevaplar gönle inmiş. Ne de olsa bu seyahatin kokusu gül, rengi gül.

Size binler teşekkür.