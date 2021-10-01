Çevre Değil, İnsan Kirlendi

Gönderildiğimiz ve müsafir olarak kalıp bir süre sonra ahiret yurduna yola çıkacağımız dünyamızla olan ilişkimizde epey zamandır problemler var… Teknik ve teknolojinin gelişmesi ve insanın tabiata karşı kazandığı bu özgüvenle tabiata kafa tuttuğu, hatta adam yerine koymadığı, “ben ne dersem o” moduyla muhatap olduğu bir durumdan bahsediyoruz…

Artık türkülerden sıyrılıp adiyata dönüşen dağları delmeden tutun, Çin’de bir parça kalan devasa setlerin âlâlarını yapmaya kadar, denizin en dibinden Mars’a kadar ulaşan bir insan elinden bahsediyoruz…

