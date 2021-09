Tarih 24 Temmuz. Kardeşim de corona ile tanıştı.

Oysa bana bir şey olmaz modundaydı.

Belki de gençliğine güveniyordu. Lakin şairin dediği gibi: “Güvenme hiçbir şeyine, bir sel gelip alabilir /

Bana bir şey olmaz deme, her an her şey olabilir.”